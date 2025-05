Juventus, la mossa a sorpresa di Giuntoli: 'Avviati i contatti'

La Juventus muove i primi passi concreti per Rasmus Højlund. Come riportato da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti iniziali con il Manchester United per l’attaccante danese classe 2003, in un’operazione che potrebbe rappresentare il primo vero colpo in vista della prossima stagione.Arrivato in Premier League dall’Atalanta per una cifra importante – 70 milioni di euro più bonus – Højlund non è ancora riuscito a imporsi con continuità in maglia Red Devils. Nonostante abbia mostrato sprazzi del suo grande potenziale, il rendimento altalenante e la stagione complessa dello United hanno acceso l’interesse della Juventus, che vede in lui un profilo giovane, fisico e con margini di crescita.

L’accelerazione bianconera è anche figlia delle difficoltà legate a Joshua Zirkzee, ora fuori dai radar juventini a causa di un grave infortunio. Con l’uscita di scena dell’ex Bologna, Højlund diventa una priorità. I bianconeri stanno studiando una formula sostenibile per l’operazione, consapevoli del costo elevato dell’attaccante ma decisi a investire su un prospetto di valore.