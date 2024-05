Ora e in futuro, anche se soprattutto nel presente il club s’aspetta da lui le reti che possano blindare la qualificazione alla Champions 2024-25. Dopo un inizio d’anno strepitoso, con la primavera ha avuto un momento di calo. In campionato il serbo ha segnato una sola rete nelle ultime 7 partite (2 le ha saltate per squalifica) e l'ultimo centro è arrivato a Cagliari, una punizione chirurgica con cui ha riaperto il match poi finito 2-2. Mentre, sottolinea la Gazzetta, contro Milan e Roma Allegri lo ha sostituito e lui non è stato felicissimo. Ora la Salernitana, a cui ha già fatto gol all’andata e realizzato una doppietta lo scorso anno.