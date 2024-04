Né Dusan Vlahovic né Federico Chiesa, è di Kenan Yildiz la maglia più venduta nello store della Juventus nell'ultimo periodo. Questo ciò che riferisce Sky Sport. Un segnale chiaro di come il classe 2005 turco sia entrato nel cuore dei tifosi bianconeri che hanno grandi aspettative su questo talento. Yildiz, acclamato dai tifosi anche durante l'ultimo match quando è entrato in campo contro la Lazio, nelle ultime settimane è sempre partito dalla panchina, visto che Allegri gli ha preferito Chiesa. Nonostante questo però, l'entusiasmo dell'ambiente nei confronti di Kenan non è diminuito, anzi.