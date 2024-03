La Juventus scandaglia il mercato, muovendosi dalla Serie B francese al campionato russo. La missione di Giuntoli è trovare talenti a prezzi sostenibili, svariando sui mercati meno noti. Ecco quindi che il club ha messo nel mirino l’armeno Eduard, 23 anni. Il fantasista del Krasnodar – 22 presenze, 8 reti, 4 assist – figura nelle liste juventine già da un po’ e il suo nome non è ancora stato depennato: non è una prima scelta, ma potrebbe tornare utile strada facendo. Dipenderà dagli incastri di mercato e soprattutto dagli slot per i giocatori extracomunitari. I talenti extra Ue nel mirino sono diversi, ora come ora, ma alla fine ovviamente non potranno arrivare tutti. Questione di scelte, regolamenti, status e quattrini, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Anche perché un primo “colpo alla Kvara” in realtà Giuntoli lo ha anche già prenotato: si tratta del 17enne. Il giovane connazionale di Savicevic e Vucinic è atteso a Torino a luglio per il tesseramento: tra fisso e bonus costerà poco più di 5 milioni. Per il talento montenegrino, da molti esperti considerato un potenziale nuovo De Bruyne, la Juventus ha bruciato sul tempo la concorrenza delle big europee