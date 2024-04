Esonero Allegri, cosa può succedere contro la Lazio

Esonero Allegri, l’ipotesi traghettatore

: c’è la possibilità di ribaltare il tavolo e darsi più tempo, oppure quella – adesso davvero concreta -, di osservare l’ultimo cadere sul fondo e. Per questo, la partita di questa sera contro la Lazio assume i tratti di un vero e proprio spartiacque.Un risultato negativo, nella sfida di questa sera, rischierebbe di dare. L’esonero a stagione in corso non è un’ipotesi campata in aria, ma. Non rientra nella tradizione? Vero. Ma non è da Juve faree il campanello d’allarme non può che tintinnare forte dalle parti della Continassa.Abbiamo parlato di risultato negativo, ma. Quello che spaventa maggiormente di questa Juventus è l’atteggiamento. Il contraccolpo di vedere sfumare il sogno scudetto è un fatto che si può capire, l’incapacità di reagire va oltre l’umana comprensione e la pazienza dei tifosi.. Una squadra non diversa nel modulo o negli interpreti; ma differente nell’intenzione di aggredire partita e avversari. Una squadra che dimostri di aver compreso le difficoltà del periodo e che mandi un messaggio: ci siamo per il finale di stagione, ci siamo per la Coppa Italia ma, soprattutto,In caso contrario, si valuterebbe con attenzione ogni misura possibile, anche quella shock, ancheCome vi abbiamo raccontato a più riprese, il candidato numero uno per sedere sulla panchina della Juventus, dal prossimo anno, rimane Thiago Motta . Ma che fare in caso di esonero a stagione in corso?Si fa così concreta l’ipotesi di un traghettatore. Senza guardare troppo in là, laha già in casa due tecnici che potrebbero comandare la nave negli ultimi mesi della stagione: Massimoe PaoloIn particolare, il secondo ha caratteristiche che potrebbero venire incontro alle necessità del momento: è un motivatore, uno che ha la statura e la capacità di far comprendere a chi scende in campo cosa voglia dire indossare quelle strisce bianconere. Ha l’umiltà di saper ascoltare – e poi proporre in campo -, i consigli di chi lo circonda.