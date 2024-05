Juventus, una maglia da titolare per Nicolussi Caviglia

sta bene, così come tutti. Devo scegliere a centrocampo, vista l'assenza di Locatelli, e sugli esterni. Magari giocherà proprio Nicolussi. Tra stasera e domattina le ultime valutazioni". Le parole sono ieri e portano la firma di Massimiliano Allegri. Sì, proprio colui che questa sera può regalargli una maglia da titolare, una chance grande, enorme vista la stagione in corso. Dopo soli 283 minuti in un anno, infatti, il valdostano è destinato ad una maglia da titolare vista la squalifica di Locatelli. Lì, in cabina di regia, come è successo per sole 8 partite nel 2023/24.Hans Nicolussi Caviglia nel cuore di questa sfida tra Atalanta e Juventus, di fronte a uno Stadio Olimpico di Roma sold out e accesissimo per la sfida che assegnerà la Coppa Italia 2023/24. E' lui l'indiziato, il protagonista a sorpresa, che dovrebbe vincere il casting con Fabio Miretti per occupare quella casella lasciata libera. Solo tre gare da titolare in un anno, l'ultima di così grande prestigio? Fu una prima volta, come in questo caso: era il 26 novembre, era lo scontro diretto allo Stadium contro l'Inter, terminato 1-1. Questa sera una nuova grande occasione.