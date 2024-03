Apre così il Corriere dello Sport, che prosegue: quando la benzina finisce - perché finisce, prima o poi - la tecnica e la tattica finiscono nel cassetto dal quale esce fuori l’abitudine a vivere certe tensioni e a respirare l’aria rarefatta dall’alta quota. E se la crisi di febbraio-marzo, quella che ha fatto diventare irraggiungibile per la Signora il sogno scudetto, fosse spiegata con la leggerezza dell’età? L’età media della rosa attuale è di 26 anni e 111 giorni, per minuti in campo scende addirittura a 25 e 8 mesi, quella dell'Inter 28 anni e 7 mesi.E andando indietro i numeri confermano la tesi: il primo dei 9 scudetti consecutivi, nel 2011-12, lo ha vinto una Juve che messa tutta insieme di anni ne faceva 28, l’ultimo tricolore con Sarri è arrivato con 28 anni e 4 mesi di media; è come se ogni interprete di quella squadra avesse 2 anni e mezzo in più di ogni componente di questa, si legge ancora. Nelle stagioni delle due finali di Champions Allegri ha scherierato formazioni con 28,2 anni (2014-15) e, come l’Inter di Inzaghi, con 28,7 (2016-17).