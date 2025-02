Juventus, la giornata alla Continassa

Juve, il programma di oggi

Dopo la pesante sconfitta subita controin, la Juventus torna oggi al lavoro alla Continassa per preparare i prossimi impegni. La delusione per l’eliminazione è ancora forte, ma il gruppo deve immediatamente voltare pagina e concentrarsi sul campionato.Come di consueto, la seduta di allenamento sarà divisa in due gruppi: i giocatori impiegati contro l’Empoli svolgeranno un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra sarà impegnato in esercitazioni sul campo. Tuttavia, è facile immaginare che prima dell’inizio della sessione possa esserci un confronto interno tra squadra e staff tecnico per analizzare quanto accaduto allo Stadium.

La prestazione contro l’Empoli è stata nettamente insufficiente, e il tecnico Thiago Motta , nella conferenza post-partita, ha sottolineato la necessità di abbassare la testa, lavorare con umiltà e prepararsi con un altro atteggiamento alla prossima sfida contro il Verona.L’obiettivo della Juventus è tornare subito alla vittoria per non compromettere ulteriormente il proprio percorso in campionato. Il match contro il Verona rappresenta un banco di prova importante per testare la reazione della squadra dopo il passo falso in Coppa. La pressione sull’ambiente bianconero è alta e una risposta immediata sarà fondamentale per evitare ulteriori tensioni.