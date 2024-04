C'è una frase della serata di ieri sera, pronunciata dache non è passata inosservata. Le sue parole hanno fatto eco in lungo e in largo, visti i complimenti fatti, con poche ma significative parole, al club bianconero. Eccole: "La Juve oggi era diversa, con un altro spirito, hanno accelerato. Forse perché c’era un trofeo in mezzo o forse perché c’era stata anche la sosta nazionali. Ma quando la Juve accelera e gioca può giocare con tutti: al livello di Real e Manchester City. Noi abbiamo un buon livello e possiamo crescere ancora". Una frase molto chiara.E poco prima a Mediaset aveva detto: "Loro hanno giocatori che valgono 100 milioni, sono pazzeschi. Questo è un calcio più fisico di prima e anche le caratteristiche dei giocatori sono importanti, ma lo sapevamo dall'inizio".