Maxnel mirino, di nuovo. Non tanto, o non solo per la brutta prestazione della sua Juventus contro la Lazio, ma anche per le parole pronunciate dopo la gara. Nel post partita a Sportmediaset, infatti, ha dichiarato: "Le critiche alla Juventus ci sono sempre, magari la colpa è la nostra perché abbiamo fatto un girone di andata importante. Si credeva che potessimo giocarcela con l'Inter, ma io temevo che potesse arrivare una difficoltà. Io ero preoccupato per un girone di ritorno con delle difficoltà non appena avessimo mollato la presa, mentalmente abbiamo lasciato per strada dei punti soprattutto perché ne avevamo 10-12 di vantaggio". Parole che non sono piaciute ai tifosi, che si sono immediatamente scagliati contro il tecnico.