Moise Kean può tornare alla Juventus un anno dopo il suo addio. L'attaccante dell'Everton ha deluso nella sua prima stagione in Premier League e La Gazzetta dello Sport rilancia i rumours secondo cui la punta che fa parte della scuderia di Mino Raiola può effettivamente tornare in bianconero. La formula può essere quella di un prestito di due anni con obbligo di riscatto in favore della Juventus.