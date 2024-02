Il tecnico dellaDanieleha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro la Juve di Paoloper 1 a 0. Ecco il suo commento: "Era destino che la prima vittoria alarrivasse contro la. Siamo contenti perché sappiamo che è una partita diversa dalle altre. Dopo un primo tempo non bello siamo andati in crescendo e sono contentissimo per i ragazzi. Stiamo dando continuità ai risultati ed è la cosa più importante. La crescita è indubbia ed è sotto gli occhi di tutti. Mi fa piacere per i ragazzi che lavorano tanto e ora stanno raccogliendo quello che meritano. Oggi c’era voglia di rivalsa rispetto alla sconfitta dell’andata. Ciò che mi lascia contento oggi è la gestione della partita sia dei ragazzi ma anche da parte nostra in panchina".