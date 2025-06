Getty Images

Juventus, la dirigenza assente all'allenamento: il motivo

2 ore fa



La Juventus dopo una settimana di riposo riparte perché tra due settimane inizierà la trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. I bianconeri infatti partiranno il 14 per poi esordire il 19. Igor Tudor ritrova la squadra quest'oggi nell'allenamento che è previsto per le ore 18. Non ci saranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ma non saranno gli unici assenti alla Continassa visto che come riporta Sky non ci sarà neanche la dirigenza a seguire il lavoro dei bianconeri.





Non è previsto nessuno della dirigenza, ci saranno soltanto allenatore, staff e squadra. Il motivo è legato alla trasformazione in atto che c'è nell'assetto dirigenziale. Damien Comolli infatti è stato ufficializzato nella giornata di ieri ma ricoprirà la carica solo a partire da mercoledì 4 giugno. E ovviamente non sarà presente neanche Cristiano Giuntoli, che ormai è fuori dal club e sta trovando l'accordo economico con la Juve per liberarsi ma non è ormai da giorni più operativo.