La Juventus questa sera si gioca il terzo posto in classifica visto che affronterà il Bologna, che ha gli stessi punti in classifica. I bianconeri sanno che un pareggio potrebbe non bastare per stare davanti ai rossoblù visto che in caso di parità negli scontri diretti conta la differenza reti che premia il Bologna. Ma quanto cambierebbe arrivare terzi dal punto di vista economico? La differenza è di 2,4 milioni di euro. Un motivo in più per la Juve per provare a vincere questa sera a Bologna.