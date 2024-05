L'avventura di Carlosalla Juventus sembra destinata a concludersi senza grandi clamori. Arrivato a gennaio in prestito oneroso dal Southampton, il giovane centrocampista argentino non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nella squadra di Massimiliano Allegri. Con 12 presenze complessive, di cui solo 3 da titolare, Alcaraz ha totalizzato appena 385 minuti in campo, deludendo le aspettative sia dei tifosi che della dirigenza bianconera.L'acquisto di Alcaraz è stato un tentativo da parte di Cristiano Giuntoli di portare freschezza e talento alla squadra, anticipando possibili concorrenti. Tuttavia, il prestito oneroso di 3,7 milioni di euro più bonus si è rivelato un investimento poco fruttuoso. La Juventus, infatti, ha fissato un diritto di riscatto a 49,5 milioni di euro, una cifra che appare irrealistica alla luce delle prestazioni del giovane argentino.