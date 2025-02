Juventus, la decisione su Conceicao

Getty Images

Franciscosi è rivelato una delle migliori mosse di mercato di, con 4 gol, 5 assist e un impatto decisivo. Dribbling e creatività lo hanno reso fondamentale per la, guadagnandosi la fiducia di squadra e tecnico. Tuttavia, il suo futuro non è scontato: è arrivato in prestito oneroso dal Porto senza diritto di riscatto, ma con una clausola rescissoria da 30 milioni che Giuntoli intende attivare. Conceicao si dice felice a Torino, mentre il suo agente Jorge Mendes ha già discusso con la Juve. Nonostante un recente infortunio, il club punta su di lui per il futuro. Lo riporta Tuttosport.