La missione di portarevia dallasembra essere più complicata del previsto. Il direttore sportivo Giuntoli vorrebbe cedere il polacco per aumentare le risorse finanziarie a disposizione sul mercato, ma Milik non sembra essere intenzionato a lasciare Torino. Alla fine della stagione è previsto un incontro tra le parti coinvolte, compreso l'agente dell'ex giocatore del Marsiglia, per cercare una soluzione che soddisfi tutti. La situazione potrebbe richiedere un compromesso da entrambe le parti per trovare una via d'uscita che sia accettabile per tutti i protagonisti. Ne scrive Calciomercato.com.