Il comunicato dei gruppi organizzati all'esterno dell'Allianz Stadium prima di Juve-Salernitana pic.twitter.com/aHRpTIGJ48 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 12, 2024

"Per noi il campionato in casa finisce qui". Così i gruppi ultras, in un volantino distribuito all'esterno dell'Allianz Stadium, poco prima di. "Abbiamo messo tutto il nostro impegno, passione, tempo per far tornare la Curva Sud il 12° Uomo in campo, per dimostrare che lo Stadium senza di Noi, senza il nostro costante e continuo tifo, è solo uno stadio freddo, silenzioso e troppo spesso incline al fischiare e contestare troppo facilmente".Gli ultras comunicano che continueranno a tifare, ma solo in trasferta: "Non ci meritate - scrivono -. Manterremo quanto promesso sostenendo la Squadra lontano da Torino. Sicuri che la bolgia e tifo incessante avuto in questi mesi che ha riportato lo Stadium sempre pieno al botteghino e caloroso, con gente in festa e pieno di clore e ardore, sarà così anche con il nostro silenzio".