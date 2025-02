Juventus, la critica di Thiago Motta a Koopmeiners

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Nel corso della partita Juventus-Empoli, Thiago Motta ha scelto una gestione particolare delle sostituzioni. Nonostante il primo tempo fosse stato ricco di spunti e di occasioni, il tecnico bianconero non ha operato alcuna modifica tra la prima e la seconda frazione di gioco. Tuttavia, nei primi dieci minuti della ripresa, Motta ha deciso di sostituire Teun, una scelta che non è passata inosservata, suscitando i fischi - rivolti al giocatore - dei tifosi dello Stadium.Che sia finita la luna di miele tra Koop e Thiago? Una delle critiche più frequenti nei suoi confronti riguarda la sua tendenza a giocare la palla in modo conservativo, spesso indirizzandola verso il portiere piuttosto che cercare soluzioni in avanti. Una scelta che riduce la sua responsabilità in fase di costruzione del gioco, limitando il contributo offensivo che la Juventus si aspetta da un centrocampista centrale.

Per un giocatore che ha caratteristiche di regista e che, sulla carta, dovrebbe essere uno degli uomini chiave nella gestione delle transizioni, questa tendenza a "prolungare" la palla piuttosto che affrontare direttamente la situazione, non ha mancato di destare qualche preoccupazione.