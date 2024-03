Sembra che la crisi di risultati, acuita dal pareggio di ieri contro il Genoa, non stia incidendo in negativo sullaalmeno in, dove oggi il club bianconero ha chiuso con un sorprendente. Una notizia positiva e abbastanza inattesa, anche alla luce delle tanti voci su Massimiliano Allegri che sembra ormai destinato a lasciare Torino al termine della stagione. La squadra, intanto, non tornerà in campo fino al week-end di Pasqua per via della prima pausa Nazionali del 2024, che si auspica possa aiutare i bianconeri a ricompattarsi una volta per tutte per lasciarsi alle spalle un periodo decisamente nero.