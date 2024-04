JUVENTUS, LA COPPA ITALIA BASTEREBBE A SALVARE LA STAGIONE?

Cara, come riassumere il tuo percorso stagionale fino a qui? Forse paragonandolo a quello di una montagna russa, o forse meglio citare "Space Vertigo" la famosa attrazione diche sale lentamente per poi scendere in una discesa in picchiata. Una partenza forte, che ha addirittura acceso le speranze di uno Scudetto e di una corsa alla capolista Inter. Speranze che si sono infrante con lo scontro diretto ai nerazzurri e che hanno disgregato anche la Juventus.Una Vecchia Signora che deve certamente ritrovarsi. In questo momento deve rimettere insieme i cocci e tornare compatta ed unita verso nuovi obiettivi. Lcosi come la Champions League. In caso di vittoria della competizione (Coppa Italia, chiaramente), si potrebbe aver almeno salvato ciò che era salvabile. Accaparrandosi perlomeno un trofeo. Una stagione senza competizioni europee in cui ci si sarebbe potuti focalizzare diversamente su quelle nazionali, ma forse qualcosa è mancato.stessa squadra che all'Olimpico ha sconfitto la Vecchia Signora. Certamente ci si deve arrivare con compattezza e volontà, per provare, almeno, a