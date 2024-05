The latest addition to the Juventus Museum... our th Coppa Italia trophy pic.twitter.com/xEA1IkA0b9 — JuventusFC

La Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta approda al Museum. Ecco il comunicato del club.Un nuovo, splendido arrivo nel “Tempio dei Trofei” dello: la, conquistata dai bianconeri in finale contro l’Atalanta grazie al gol di Dusan Vlahovic, è stata consegnata al museo che custodisce tutti i trofei che raccontano la memoria dei successi e dei trionfi bianconeri.A partire da sabato 25 maggio, per chi avrà il piacere di visitare il museo bianconero sarà attivata una sala dedicata ai tre trofei vinti dalla squadre bianconere in questa stagione – Coppa Italia maschile, Supercoppa Italiana femminile e Trofeo delle finali nazionali Terzo Livello Divisione Calcio paralimpica e sperimentale – e i tifosi avranno la possibilità di scattare delle foto insieme alle coppe.Una sala che resterà aperta al pubblico per tutta l’estate a disposizione degli appassionati che visiteranno lo Juventus Museum.