Juventus, la conferma di Tudor in conferenza: 'Weah e Mbangula out per questioni di mercato'

AFP via Getty Images

Juventus-Manchester City: la conferenza stampa di Tudor

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5 a 2 contro il Manchester City,ha parlato anche dell'esclusione dai convocati di e Samuel Mbangula , che laha messo sul mercato cercando di cederli al Nottingham Forest, destinazione che però sembra non convincerli: "Abbiamo preferito non convocarli per questioni di mercato, basta così", si è limitato a commentare il tecnico croato, passando poi a trattare altri temi legati alla partita.- “È una squadra di alto livello, negli ultimi dieci anni ha fatto cose meravigliose, con la miglior proposta di calcio in assoluto. È difficile giocare con loro, abbiamo sofferto tanto e va accettato”.

- “È una domanda difficile. Io posso commentare la partita e l’approccio avuto, c’erano le condizioni per quello che volevamo fare e che avevamo preparato. Io ho poco da rimproverare ai ragazzi: volevamo andare alti a rubare palla e non riuscivamo, poi siamo stati bassi e abbiamo sofferto comunque. Per fare meglio dobbiamo essere al completo, belli freschi e avere un po’ di fortuna. In questo momento la differenza è abbastanza grande”.