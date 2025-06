La conferenza di Maurizio Scanavino LIVE

Nel giorno in cui la Juventus inaugura ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia, prende la parola anche Maurizio, CEO del club, figura centrale nella fase di transizione bianconera degli ultimi mesi. Dopo aver guidato la società in un periodo complesso, segnato da ristrutturazioni interne e cambiamenti profondi, Scanavino avrà l’occasione di illustrare la visione complessiva della Juventus, tra continuità istituzionale e rilancio sportivo."Comolli si unisce a noi con deleghe sulla parte sportiva e commerciale. Una figura importante che rafforzerà il club per gli obiettivi dell prossima stagione e oltre. Abbiamo fatto passi avanti sull'aspetto della sostenibilità, nonostante l'uscita prematura d competizioni importanti e con impatti economici significativi. In quest'ottica si inserisce l'arrivo di Damien, caodiuvato da Giorgio Chiellini per andare mettere un focus più importanti e incrementare le performance sportive sul campo".

Di cosa parlerà Maurizio Scanavino

La sua presenza in conferenza stampa, accanto a Damien Comolli e Giorgio Chiellini, rappresenta un momento di sintesi e chiarezza sul nuovo assetto dirigenziale. Scanavino approfondirà i motivi che hanno portato alla scelta del manager francese come direttore generale e il significato strategico del ritorno di Chiellini in un ruolo chiave.Oltre agli aspetti tecnici, il CEO parlerà anche degli obiettivi societari a medio-lungo termine, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria, al rafforzamento del brand e al rapporto con i tifosi. L’intervento di Scanavino sarà dunque cruciale per comprendere come la Juventus intende affrontare le prossime sfide fuori dal campo, con l’ambizione di tornare a essere un modello di eccellenza, in Italia e in Europa.