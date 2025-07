Juventus, la collezione "Vialli Pack" dedicata alla leggenda bianconera

AFP via Getty Images

Non solo messaggi e ricordi, la Juventus per omaggiare Gianluca Vialli, scomparso nel gennaio 2023 a soli 59 anni, nel giorno del suo compleanno ha voluto annunciare una collezione speciale dedicata all'ex capitano bianconero.Come ha spiegato la Juve nel lungo messaggio in ricordo di Vialli, "Per onorare la sua memoria, e per rendere omaggio al suo stile unico, Juventus e adidas - con il supporto e la collaborazione della Fondazione Vialli e Mauro - presentano una collezione esclusiva ispirata alla sua leggenda. Un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca. Un modo per tenere viva la sua eredità, con lo stile che lo ha sempre contraddistinto"

La collezione "Vialli Pack" richiama alcuni degli elementi iconici della carriera di Vialli in bianconero, con dettagli che parlano di storia, classe e appartenenza. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca. Qui per tutti i dettagli e le immagini della collezione.