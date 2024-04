Il contratto che lega il difensore brasilianoalla Juventus è in scadenza nel giugno 2025. Tuttavia, come riportato sul proprio profilo X da Fabrizio Romano nel contratto del capitano ci sarebbe una particolare clausola. Infatti, qualora nella prossima stagione superasse il 50% di presenze scatterebbe una clausola per il rinnovo automatico di una stagione, quindi fino al 2026. La volontà di Danilo comunque sarebbe quella di restare alla Juventus. Nonostante le voci di mercato che lo vedevano protagonista negli ultimi giorni.