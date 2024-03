Juventus, il calendario da incubo

Lazio-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

Cagliari-Juventus

Juventus-Milan

Con il pareggio contro il Genoa, la Juventus conquista il suo settimo punto in otto partite. Un rendimento a dir poco negativo che ha costretto i bianconeri a salutare la seconda posizione anche se ora è in dubbio anche la terza. Il Bologna infatti si trova a solo quattro punti di distanza con lo scontro diretto da giocare in casa. Il Milan si è portato a più 3 mentre la Roma ha la possibilità di accorciare vincendo contro il Sassuolo. Ma a far "paura" è soprattutto il calendario della squadra di Allegri nelle prossime partite.Queste le prossime cinque partite della Juventus.