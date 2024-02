La Juventus fa sul serio per Albert. L'attaccante islandese del Genoa è una delle rivelazione del campionato e dopo essere stato vicino alla Fiorentina negli ultimi giorni di gennaio, sarà quasi certamente un volto del prossimo mercato. E la Juventus sembra essere uno dei club più convinti, bisognosa di portare un po' di aria fresca al proprio reparto offensivo. Giuntoli e la dirigenza sono convinti di avere le chiavi giuste per convincere il Grifone a cedere il suo gioiello, valutato non meno di 30 milioni di euro. Cifra non elevatissima ma che i rossoblù pretendono di ricevere in maniera integrale, senza l'inserimento di contropartite tecniche né dilatazioni nel pagamento. E la Juve come potrebbe fare? In aiuto ai bianconeri possono arrivare Arthur e Kaio Jorge, che piacciono a Benfica e Sporting Lisbona, valutati complessivamente 35 milioni.