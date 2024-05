La concorrenza non sarà mai più un problema, almeno quella tra giocatori. Sì, perché vedendo gli impegni del calendario internazionale ci sarà bisogno proprio di tutti. La Juve, chiamata insieme all’Inter al tour de force del 2024-25, avrà infatti bisogno di una rosa extralarge con più alternative in ogni ruolo, perché da un massimo di 43 partite in questa stagione caratterizzata dall’esilio europeo, la Juve avrà da agosto 2024 a luglio 2025 un minimo garantito di 51 match (38 in A, 1 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa, 8 in Champions e 3 nel Mondiale) con la prospettiva di arrivare a giocarne addirittura 69 nel caso in cui arrivasse in fondo a tutte le competizioni. E senza dimenticare le nazionali. Un tour de force quasi scioccante.