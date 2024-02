Massimilianoè stato chiaro, in conferenza stampa, rispetto agli obiettivi della sua squadra: "No, minimo no. Sono realista. La società mi ha chiesto: l'obiettivo è la Champions. Non minimo. Cominciamo a usare bene l'italiano. Futuro legato ai risultati? La Juventus è stata e lo è anche ora, una società che sarà pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno il meglio per la Juventus. Io, anzi tutti, dobbiamo pensare e lavorare senza farci distrarre da quello che sarà l'anno prossimo sul raggiungimento dell'obiettivo. E' la cosa più importante, avere le spalle larghe. Cercando di vincere domani".Parole, quelle del tecnico livornese, che hanno fatto e stanno facendo discutere il tifo bianconero. Anche perché, c’è chi ricorda, fu proprio tecnico livornese a definire un posto tra le prime 4 come obiettivo minimo. Ma, al di là di ciò, secondo voi, questa, per potenzialità, qualità, caratteristiche,