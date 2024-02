Juventus, la Champions League è a rischio?

Crollo Juve, quanti punti persi

Lotta Champions

Il primo posto occupato dall'Inter è ormai lontanissimo; il secondo invece, lpotrebbe "salutarlo" tra poche ore, quando il Milan affronterà il Monza e vincendo supererebbe i bianconeri. La domanda che nessuno pensava di porsi fino a poche giornate fa allora è se la Juventus rischia qualcosa in chiave qualificazione Champions League.Stando ai freddi numeri, la squadra di Massimiliano Allegri ha ancora un vantaggio di nove punti sul quinto posto, occupato dal Bologna che ha superato anche la Lazio invece con la vittoria contro il Sassuolo si è portata a 9 punti ma dovrà giocare il recupero con l'Inter. E incredibilmente, adesso, forse, alla Continassa tifano pero almeno, per una non vittoria dei bergamaschi. Dietro invece ci sono Roma (-16), Lazio (-13), Fiorentina (-17) e Napoli (-18). Tutte con una gara in meno della Juve tranne la Lazio che ne ha addirittura due in meno.Insomma, la classifica in chiave qualificazione allasorride ancora, soprattutto considerando che potrebbe bastare anche il quinto posto se l'Italia manterrà le prime due posizioni del ranking Uefa stagionale (al momento è prima). C'è però un andamento chiaro che evidenzia quanti punti la Juve abbia perso nelle ultime settimane, soprattutto rispetto a Bologna e Atalanta, e Roma, oltre al Milan. I rossoblù hanno realizzato 12 punti in quattro giornate (più 10 rispetto ai bianconeri), così come l'Atalanta. Il Milan invece ha recuperato 8 punti ai bianconero. La Roma ha accorciato le distanze di sette punti.Non può più scherzare la Juve, anche perché il pericolo è che ritrovarsi in un'eventuale lotta Champions, al momento ancora lontana comunque, dopo aver avuto un distacco così ampio, sarebbe una situazione molto difficile da gestire, soprattutto a livello mentale. I bianconeri devono ancora affrontare tutte le squadre che le stanno dietro in classifica e la maggior parte in trasferta (Lazio, Roma, Bologna, Napoli) oltre alla gara casalinga con l'Atalanta. Il cammino della Juventus fino a fine gennaio ha permesso alla squadra di avere ancora un margine importante ma l'obiettivo, quello principale, dichiarato settimana dopo settimana da Allegri e la società, non è ancora raggiunto.