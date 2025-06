Juventus, la certezza Yildiz e il 'ritorno' su Sancho: come sarà composto il reparto dei trequartisti

AFP via Getty Images

Juventus, chi saranno i trequartisti nella prossima stagione?

Laandrà avanti con il 3-4-2-1, come confermato dall'esordio al Mondiale per Club e in generale dalle scelte cheha fatto fin dal primo giorno in cui è subentrato a Thiago Motta. Anche con poco lavoro fatto, anche nell'emergenza, il tecnico croato ha tracciato una strada chiara dal punto di vista tattico e non c'è motivo per cambiarla.ma con il sistema tattico adottato da Tudor è evidente che uno dei reparti su cui è doveroso porrei due giocatori a supporto del centravanti. Dal Verona al Marsiglia e in questa prima parte di avventura con la Juventus, per Tudor quella zona di campo è sempre stata un punto di forza e il club non potrà sbagliare lì.

Nuovo trequartista per la Juventus?

La certezza è, per cui la Juventus è pronta a rinnovargli il contratto . Il dieci è il presente e il futuro del club e con Tudor sembra aver trovato davvero il feeling umano e tecnico per consacrarsi ancora di più. Poi c'èche rispetto a Yildiz quella centralità l'ha avuta in concreto solo l'estate scorsa, nei pensieri del club, e che quando è arrivato a Torino, l'ha persa settimana dopo settimana. Tutto però porta alla permanenza dell'olandese, pagato 60 milioni e complicatissimo anche solo da pensare di lasciar partire adesso. E poi?Tudor per affrontare in maniera adeguata un'altra stagione che si preannuncia molto faticosa e con tantissimi impegni,possibilmente con caratteristiche differenti. Con Nico Gonzalez e l'eventuale acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao , il reparto potrebbe essere considerato sufficiente, almeno a livello numerico. Non per questo però la Juventus non si muoverà su questo fronte.Non è un caso ad esempio che il club bianconero si sia nuovamente informato sulla situazione di Jadon Sancho, obiettivo di mercato dell'estate scorsa, non arrivato solo per questioni tempistiche. Al momento si tratta di un primo contatto per far capire di essere ancora interessata al giocatore del Manchester United.che è più probabile rispetto a qualche tempo fa. Motivo in più per cui è giusto monitorare