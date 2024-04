Pochi acquisti, ma mirati. A meno di cessioni impreviste, il mercato in entrata della Juve non prevede rivoluzioni, ma innesti precisi. A partire dal centrocampo: il preferito di Giuntoli, non è un mistero, resta Teundell’Atalanta. La richiesta della Dea (60 milioni) può spaventare, così come la concorrenza dei club inglesi (Liverpool su tutti), ma alla Continassa sono convinti di potersi giocare le proprie carte, magari con l’inserimento di un giovane e grazie alla preferenza dell’olandese, che gradirebbe restare in Italia.