All'interno di un trend decisamente negativo per la Borsa di Milano (la crisi di Governo non aiuta) oggi l'indice Ftse Mib fa registrare numeri verdi e segni più: la chiusura complessiva del mercato azionario in questo ultimo giovedì di gennaio dice +1,17%. Anche lo Spread Btp/Bund diminuisce di conseguenza: ora si attesta a quota 118 punti.



E il titolo Juventus? Al limite del punto di equilibrio, chiude con un +0,26%. La performance dell'ultimo mese resta comunque negativa, -5,04%. Addirittura -34,93% quella dell'ultimo anno.