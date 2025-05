Juventus, la 37esima giornata si gioca tutti lo stesso giorno

2025 Getty Images

La Lega Serie A ha pubblicato oggi un comunicato ufficiale in cui illustra le modalità di programmazione della 37ª giornata del Campionato di Serie A Enilive, domenica 18 maggio, in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024. Come indicato, le dieci partite del penultimo turno di campionato potranno essere distribuite in più blocchi, a patto che venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica.Questa scelta ha l’obiettivo di garantire correttezza e trasparenza nella lotta per i principali traguardi stagionali, come la qualificazione alle coppe europee, la corsa scudetto e la salvezza. In base a questa direttiva, le partite con implicazioni dirette tra loro si giocheranno in contemporanea, mentre gli altri match potranno essere programmati in orari differenti.

Il calendario

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - BOLOGNA

GENOA - ATALANTA *

HELLAS VERONA - COMO **

INTER - LAZIO

JUVENTUS - UDINESE

LECCE - TORINO

MONZA - EMPOLI

PARMA - NAPOLI

ROMA - MILAN

La Lega ha inoltre annunciato che gli orari ufficiali e la programmazione televisiva della 37ª giornata saranno comunicati martedì 13 maggio 2025. Fino ad allora, i tifosi dovranno attendere per conoscere quando scenderanno in campo le proprie squadre del cuore.Si entra, dunque, nella fase più calda della stagione, con il calendario che verrà costruito per garantire massima regolarità e competitività fino all’ultimo minuto.* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.