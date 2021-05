La Juve continua a monitorare la situazione di Gianluigi Donnarumma, che è al centro di un nuovo rinnovo delicato e poco riuscito con il Milan. Senza firma in estate si potrà muovere a parametro zero e le voci si sprecano. L'edizione odierna de Il Giornale racconta di un'offerta della Juve per Gigio: 10 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, poi 20 milioni di commissione per il suo agente Mino Raiola e 3 milioni al padre di Donnarumma.