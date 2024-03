Come scrive La Gazzetta dello Sport, Khvichaè il primo giocatore a segnare con la maglia delin entrambe le sue prime due partite casalinghe contro lain Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994-95). Il georgiano, contando ovviamente anche quello di ieri sera, ha preso parte a ben quattro gol contro i bianconeri al Maradona tra il campionato 2022-23 e quello attuale (due reti e due assist): contro nessuna squadra è stato coinvolto in più marcature in gare casalinghe in Serie A (a quota quattro anche contro il Sassuolo).