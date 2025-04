Tuttosport - Juventus, serve anche un bomber 'di scorta': occhi su Krstovic e Lucca. Analogie e differenze

Juventus su Krstovic e Lucca

Come dicevamo anche poco fa , laha un attacco da rifare. E ciò significa che, oltre al bomber principe, dovrà ingaggiarne anche (almeno) un altro "di scorta", un po' come del resto si sosteneva già la scorsa estate pensando alla necessità di avere a disposizione un vice di Dusan Vlahovic (mai arrivato fino a gennaio, nella speranza di recuperare Arek Milik). L'identikit sembra abbastanza chiaro: un volto emergente del nostro campionato, dunque giovane ma non proprio alle prime armi, e con un costo accessibile.



Krstovic-Lecce, i numeri della stagione

Presenze: 34

Minuti: 2.833

Goal: 11

Assist: 3

Lucca-Udinese, i numeri della stagione

Presenze: 34

Minuti: 2.452

Goal: 12

Assist: 2

Identikit a cui sembrano adattarsi perfettamente due giocatori che non a caso il club bianconero sta seguendo da tempo, facendo già i conti con la concorrenza di altre rivali: si tratta, secondo Tuttosport, di, entrambi classe 2000 ed entrambi valutati circa 25 milioni di euro dalle rispettive società di appartenenza, ovvero Lecce e Udinese. Due profili simili, anche dal punto di vista del rendimento stagionale, ma non identici: più forte di testa l’italiano (originario di Moncalieri e simpatizzante bianconero da ragazzo… più tecnico e con grandi capacità balistiche dalla distanza l’ex Stella Rossa, che sogna di ripercorrere le orme dell’idolo e connazionale Mirko Vucinic.Krstovic piace anche all'Inter, inoltre a gennaio il dg salentino Pantaleo Corvino aveva respinto al mittente le proposte di Betis Siviglia (15 milioni di euro più bonus) e Milan. In caso di retrocessione, però, il prezzo potrebbe inevitabilmente calare. Uno scenario che può far gioco alla Juve, che ha pure un'altra carta a disposizione: quelche il Lecce ha messo nel mirino per un possibile prestito in vista della prossima stagione, in cambio di uno sconto sul cartellino dell'attaccante.Anche con l'Udinese, comunque, ci sarebbero i margini di trattativa per inserire una contropartita e abbassare, eventualmente, i costi di un eventuale affare. Al netto del fatto che Lucca, dopo i sondaggi invernali delle milanesi, piace molto al Napoli ed è finito pure nel mirino del Nottingham Forest. Se ne parlerà sicuramente, cercando la soluzione migliore per tutti. Di certo c'è che la Juventus non potrà sbagliare i colpi per l'attacco, dopo anni - perché è di questo che si parla - in cui il reparto è stato tutt'altro che brillante.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui