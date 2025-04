Juventus, quanto costa Krstovic

Getty Images

La Juventus si prepara a cambiare, soprattutto nell'ottica della prossima stagione. I bianconeri hanno vissuto una stagione difficile, con il cambio di allenatore in un momento molto delicato. Con Tudor, però, la squadra è tornata a reagire e nelle prime tre partite ha raccolto due vittorie e un pareggio.La Juve, dunque, continua a lavorare - come ha detto lo stesso allenatore - ma nel frattempo inizia a guardare al futuro. Sarà inevitabile considerare la qualificazione alla Champions League come fattore decisivo per tante situazioni, e non è da escludere che possa esserlo anche per il reparto offensivo.

Negli ultimi giorni, il nome diè rimbalzato intorno all'ambiente bianconero, con gli scout della Juventus che hanno visionato più volte l'attaccante giallorosso . Per lui la cifra da sborsare potrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe anche scendere. Molto dipenderà anche dalla salvezza del Lecce, altro fattore importante in un'eventuale trattativa.