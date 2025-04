Juventus, Krstovic può essere il vice per il sogno Osimhen

Getty Images

L'incertezza sul futuro ha accompagnato la Juventus a lungo in questa stagione, e sotto alcuni aspetti continuerà a farlo. Nonostante da una parte Tudor abbia riportato lae leal centro del progetto bianconero, dall'altra è difficile ignorare una questione altrettanto centrale: il reparto offensivo della Juve.Già, perché se c'è una questione che al momento non ha alcuna garanzia, è proprio quella dell'attacco bianconero. Milik . Tre situazioni molto diverse tra loro, ma con unico comune denominatore: la loro permanenza alla Juventus è tutt'altro che certa, anzi. Per il serbo, il discorso rinnovo è ormai congelato da tempo, e la volontà del club bianconero è chiara: l'ingaggio daa stagione va in una direzione diversa rispetto a quella del risanamento economico messo in atto dalla società.

Juventus su Krstovic? La situazione

I numeri della stagione di Krstovic

Partite giocate: 33

Da titolare: 33

Minuti giocati: 2743

Goal: 11

Assist: 3

Kolo Muani tornerà al PSG al termine del prestito, con le prossime partite - e di conseguenza l'eventuale qualificazione alla Champions League - che saranno decisive per stabilire un eventuale nuova tappa a Torino. Per Milik, invece, l'addio sembra essere molto vicino, dopo un'intera annata lontano dai campi. La Juve, perciò, si guarda intorno. Se il grande sogno si chiama, c'è anche spazio per la candidatura del vice: è qui che spunta il nome diNei giorni scorsi il nome di Krstovic è stato accostato alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli scout bianconeri hanno visionato più volte l'attaccante del Lecce nelle ultime settimane, e dunque starebbero pensando anche a lui come profilo da affiancare al grande colpo dell'estate. Il sogno, come anticipato, è Osimhen, ma la strada per il nigeriano èProprio per questo, nel frattempo, la Juve si guarda intorno. La richiesta del Lecce per Krstovic potrebbe aggirarsi, ma molto dipenderà dalla salvezza o eventuale retrocessione dei giallorossi. L'attaccante, intanto, continua a mettersi in mostra: in questa stagione ha già raggiunto la doppia cifra, e la Juventus non è di certo il primo club ad aver posato gli occhi su di lui. A gennaio, infatti, il Lecce ha rifiutato offerte da, dunque un'eventuale trattativa non sarebbe di certo semplice.





