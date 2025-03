Juventus, Kostic verso la permanenza al Fenerbahce: le cifre

Middle East Images/AFP via Getty Images

L'avventura di Kostic al Fenerbahce



L'affare con la Juventus: cifre e dettagli



Le prospettive per Juventus e Fenerbahce

Il futuro di Filippotrebbe presto tingersi definitivamente di gialloblù. Dopo aver trovato continuità e un buon impatto con il Fenerbahce, l'esterno serbo ha conquistato la fiducia di José Mourinho, che ora spinge per trasformare l'attuale prestito in un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus, dal canto suo, non si opporrà: l'addio del laterale era già stato pianificato in estate da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, e la cessione rappresenterebbe un'opportunità per liberarsi di un ingaggio importante e generare liquidità.Arrivato in prestito lo scorso gennaio, Kostic si è ambientato rapidamente nel calcio turco. Finora ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppe, impreziosite da 2 gol e 6 assist, dimostrandosi un giocatore fondamentale nel sistema di gioco di Mourinho.Con un contratto in scadenza nel 2026,I bianconeri puntano a monetizzare la sua cessione e il prezzo per il riscatto definitivo potrebbe aggirarsi tra i 5 e i 6 milioni di euro, con l'aggiunta di eventuali bonus legati alle prestazioni. Una cifra che appare sostenibile per il club turco, considerando l'importanza che Kostic ha già acquisito nella squadra.Dal punto di vista della Juventus, la cessione di Kostic rientrerebbe nella strategia di rinnovamento della rosa avviata da Giuntoli e Motta, che puntano su profili più giovani e funzionali al progetto tecnico. Per il Fenerbahce, invece, trattenere il serbo significherebbe consolidare la rosa con un giocatore esperto e già integrato negli schemi di Mourinho.Nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo, con la possibilità che il futuro di Kostic si definisca prima ancora della fine della stagione. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il Fenerbahce potrebbe presto accogliere l’esterno serbo come un rinforzo a lungo termine, mentre la Juventus chiuderebbe un altro capitolo del suo processo di ricostruzione.