Dopo la deludente prestazione diall'Olimpico, Massimiliano Allegri si trova di fronte a un dilemma sulla scelta del terzino sinistro per la prossima partita. I principali contendenti per il posto sono Kostic e Iling Junior, con il serbo che sembra essere pienamente recuperato e pronto a tornare in campo.Sebbene il 31ennesia avanti nelle gerarchie, non è escluso un possibile colpo di scena con il 20enne britannico, dopo la sua prestazione nella seconda frazione di gioco sabato scorso. La giovane età di Iling Junior potrebbe portare una freschezza e un'energia aggiuntiva alla squadra, offrendo una prospettiva interessante sulla corsia sinistra.Completano il quintetto a centrocampo Rabiot, Locatelli, McKennie e Cambiaso, quest'ultimo chiamato a svolgere il suo compito sulla fascia destra. La combinazione di questi giocatori potrebbe fornire alla Juventus una solida base per affrontare la prossima sfida in modo determinato e competitivo.