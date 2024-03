Dopo il ko con la Lazio in campionato, la Juventus prepara una nuova sfida alla squadra di Tudor per l'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma martedì sera alle 21 all’Allianz Stadium. I bianconeri sono tornati subito al lavoro nel giorno di Pasqua. Programmi diversi: chi ha giocato ieri all’Olimpico, ha svolto una seduta di scarico tra piscina, palestra e campo, gli altri si sono allenati regolarmente insieme ad alcuni giovani della Next Gen. Buone notizie per Allegri che riabbraccia alcuni degli infortunati: