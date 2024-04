L'investimento della Juventus su Filip Kostic non ha ancora soddisfatto le aspettative. Da quando è arrivato a Torino dall'Eintracht Francoforte per una cifra di circa 12 milioni di euro più bonus e oneri accessori, l'esterno serbo non ha avuto un impatto significativo sulla squadra. Il suo contributo è stato limitato, e ora il club bianconero sta valutando la possibilità di cedere il giocatore durante il prossimo mercato estivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'idea della Juventus è quella di cercare di ottenere un ritorno economico dall'addio di Kostic, possibilmente attraverso una cessione a titolo definitivo. Il club spera di recuperare cifre simili a quelle investite per acquistare il giocatore due anni fa, in modo da garantire anche una discreta plusvalenza.