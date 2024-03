Juventus, Kostic può partire: le ultime

A distanza di appena dodici mesi è cambiato radicalmente lo status juventino diApre così Tuttosport, che sottolinea come l’esterno serbo sia passato da insostituibile all’interno dello scacchiere bianconero a cedibile. Le prestazioni di alto livello dello scorso anno e quei numeri sono stati rapidamente sostituiti dalla stagione in corso. Diventato immediatamente un idolo della tifoseria, nonché titolarissimo pere grande colpo di mercato visti i soliti 12 milioni più bonus spesi, nella stagione in corso sta palesando limiti e difficoltà, con i numeri a sottolinearlo. 0 reti e solo 4 assist e adesso la Juve si interroga.Dinanzi a una buona offerta potrebbe lasciare Torino in estate, nonostante sia legato al club bianconero fino al 2026 con uno stipendio da 3 milioni annui. Le voci relative alle sirene arabe non hanno trovato grossi riscontri, sottolinea Tuttosport, mentre dalla Premier League al momento non si è andati oltre una prima fase di monitoraggio.Ma qualcosa ora si muove dalla Ligue1, con i primi sondaggi da parte di un paio di club e, alla ricerca di uno specialista nel ruolo, in cima alla lista.. L’OM vanta ottimi rapporti pure con l’agente del laterale serbo (Alessandro Lucci) come testimonia l’operazione Correa confezionata l’estate scorsa. Lucci e Longoria nelle prossime settimane dovranno fare il punto sul futuro del Tucu ed ecco l'occasione per approfondire il capitolo Kostic.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.