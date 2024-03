Juventus-Genoa, la scelta di Allegri

Kostic Juve, le ultime di mercato

Non ci siamo, la stagione di Filip Kostic non convince . E non convince in primis un suo estimatore come Massimilianoche, nella passata stagione, ne ha fatto una colonna della sua. Per l’esterno serbo, fin qui, solo 4 assist in stagione, suo punto forte.Filipnon convince. Tant’è che, in vista del lunch match tra Juventus e Genoa , Massimilianoè orientato nel far accomodare l’esterno serbo in panchina per la terza volta consecutiva. Sull’esterno sinistro, infatti, è favorito ancora una voltaha ancora due anni di contratto rimanenti, ma, seguendo quanto accaduto lo scorso anno, il direttore sportivocercherà di esplorare il mercato per trovare un acquirente senza deprezzare l'investimento dieffettuato due anni fa per portarlo dall'Eintracht Francoforte.Nonostante il rifiuto del giocatore serbo nei confronti dei club dell'Arabia Saudita, che potrebbero comunque riprovare ad accaparrarselo, potrebbe suscitare interesse da parte delle squadre di fascia media della Premier League, come riporta Tuttosport.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.