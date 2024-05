La nuova Juve sta cominciando a prendere forma, a partire dalle cessioni, tra addii, scadenze di contratto, rinnovi mancati e necessità di guadagno. Il primo a congedarsi, dopo nove anni in bianconero, è stato Alex Sandro ma i nodi sono ancora tanti: a centrocampo Rabiot e McKennie sono in bilico, mentre Alcaraz, arrivato in prestito a gennaio, non verrà riscattato ai 49,5 milioni previsti ma potrebbe tornare con un nuovo prestito. Miretti, Nicolussi e Iling-Junior, invece, potrebbero diventare contropartite tecniche in alcune trattative di mercato o, specie nel caso dell’inglese, fonte di cassa. Come Kostic, legato fino al 2026 ma reduce da una stagione decisamente al di sotto delle attese. Anche Milik e Kean sono in uscita, sottolinea il Corriere dello Sport.