L'involuzione di Filip Kostic è a suo modo preoccupante. L'esterno serbo ha perso il posto nella Juventus e rischia anche quello nella Serbia. Per le prossime due amichevoli della Serbia, che il 21 e il 25 marzo affronterà Russia e Cipro, il suo nome compare ancora nella lista dei convocati del ct Dragan Stojkovic, ma se continua di questo passo l’esterno bianconero rischia di perdere tutto, anche anche l’Europeo. Finito in panchina nelle ultime due partite della Juventus (tre volte nelle ultime cinque gare), sembra destinato a una nuova esclusione domenica allo Stadium arriverà il Genoa. In vantaggio sulla fascia sinistra c’è ancora Iling Junior in vantaggio per una maglia da titolare. Da dominatore della fascia, ruolo a cui aveva abituato i tifosi nella passata stagione, il serbo sta faticando a essere incisivo, sottolinea Tuttosport. Così le esclusioni si sono fatte più frequenti. E se non fossero finite?