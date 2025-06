Juventus, Kostic si è allenato con la squadra. Le ultime su Bremer

Le ultime dalla Continassa

Dopo due giorni di sosta, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa. Il quartier generale bianconero ha riaperto i cancelli in vista di un appuntamento cruciale: il Mondiale per Club. I ragazzi di Igorpartiranno sabato 14 giugno alla volta degli Stati Uniti, dove faranno il loro debutto nella competizione internazionale martedì 18 giugno.Tra i volti presenti al raduno c’è anche Filip Kostić , rientrato dal prestito al Fenerbahçe. L’esterno serbo ha sostenuto questa mattina il suo primo allenamento con il gruppo bianconero, pronto a ritagliarsi un posto nello scacchiere tattico di Tudor in vista della rassegna mondiale.

Bremer e Milik continuano a lavorare a parte. I due stanno seguendo un programma personalizzato con l’obiettivo di rientrare almeno parzialmente in gruppo nei prossimi giorni. L’allenatore spera di poterli recuperare per il Mondiale, anche se la loro condizione verrà monitorata con attenzione dallo staff medico.Situazione a parte, invece, per Manuel Locatelli. Il centrocampista è alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato durante l’ultimo raduno nazionale. Per lui, niente campo al momento: prosegue con sedute di terapia e riabilitazione nel centro medico della Continassa, con tempi di recupero ancora da valutare. Ma non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la partenza per gli Usa.La Juventus continua dunque la preparazione con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma per il prestigioso impegno internazionale. Il Mondiale per Club rappresenta una vetrina importante per i bianconeri, determinati a lasciare il segno anche oltre i confini europei.