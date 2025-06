Juventus-Kostic, nove mesi dopo è cambiato tutto: due motivi lo spingono verso la permanenza

Perché Kostic può rimanere alla Juventus: i motivi

Insieme a , a correre nel riscaldamento, fianco a fianco al suo connazionale; sembra essere tornato indietro di un anno e mezzo, che non ha bisogno di reinserirsi nellaconoscendo già buona parte della rosa. Alla fine, è stato via solo un anno, nemmeno; dal nove settembre al nove giugno, giorno in cui è tornato alla Continassa per allenarsi.Inutile dire come lanzi, già lo hanno fatto visto che se fosse rimasto il tecnico italo-brasiliano, a quest'ora era inimmaginabile pensare di vedere l'esterno serbo reintegrato in rosa, ad allenarsi con il gruppo negli Stati Uniti e chissà, magari anche protagonista in campo nelle prossime partite del Mondiale per Club. D'altronde,

Se fosse rimasto a Torino sarebbe stato completamente fuori dal progetto, come è successo per Arthur fino al trasferimento al Girona. Ed ecco allora il trasferimento in Turchia, al Fenerbahce, dove ha trovato ampio spazio con José Mourinho.Non ci sono certezze che effettivamente rimarrà ma è uno scenario da prendere in considerazione, per due motivi principalmente.Se per alcuni la bocciatura di Thiago Motta era stata legata anche a questioni economiche e quindi non dipendeva solo da lui, con Kostic il discorso è stato prettamente tecnico e tattic, fatto più di possesso e molto ragionato, dove anche gli esterni devono saper muoversi all'interno del campo scambiando posizioni e compiti.che invece punta più sulla "tradizionale" spinta degli esterni. Oltre ovviamente al sistema tattico; nel 4-2-3-1 di Motta era difficile trovare una sistemazione a Kostic, perfetto invece nel 3-4-2-1 con cui la Juventus gioca da quando è arrivato Tudor.C'è poi la questione più pratica e che riguarda direttamentDamien Comolli sarà chiamato a fare diversi aggiustamenti per dare a Tudor una rosa adeguata e non è scontato che possa essere fatto tutto quello di cui c'è bisogno nella giusta maniera. La coperta potrebbe essere un po' corta, soprattutto se non ci dovessero essere grandi cessioni ed ecco perché allora,